Picus enciende la Arena Monterrey con su 'Dreams Tour'

El grupo Picus, integrado por los hermanos Dominick, Luigi y Anthony, regresó a la Arena Monterrey, donde nuevamente provocaron una gran fiesta dominical.

Como parte de su Dreams Tour, la agrupación se reencontró con los regios, a quienes les ofrecieron un repertorio que incluyó los éxitos con los que han ganado gran popularidad.

Temas como Super Ultra, TQ, Volver a Verte, Morro Dolido, Tan Bonita, Baila Conmigo, Contenta, Picus, Mi Primer Amor y Mexa pusieron a bailar a chicos y grandes, y ni qué decir cuando cantaron FBI y Sandungueo.

Comentarios