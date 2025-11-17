Cerrar X
PRINCIPAL_ae0de0785f
Escena

Picus enciende la Arena Monterrey con su 'Dreams Tour'

Los hermanos Dominick, Luigi y Anthony hicieron bailar al público regiomontano con sus éxitos y clásicos de su repertorio

  • 17
  • Noviembre
    2025

El grupo Picus, integrado por los hermanos Dominick, Luigi y Anthony, regresó a la Arena Monterrey, donde nuevamente provocaron una gran fiesta dominical.

Como parte de su Dreams Tour, la agrupación se reencontró con los regios, a quienes les ofrecieron un repertorio que incluyó los éxitos con los que han ganado gran popularidad.

Temas como Super Ultra, TQ, Volver a Verte, Morro Dolido, Tan Bonita, Baila Conmigo, Contenta, Picus, Mi Primer Amor y Mexa pusieron a bailar a chicos y grandes, y ni qué decir cuando cantaron FBI y Sandungueo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

thumbnail_PHOTO_2025_11_16_15_23_48_2_abdaed96f4
Banda MS enciende la Arena Monterrey con fiesta inolvidable
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2ba8794f31
Este fin de semana la música se apodera de Monterrey
PRINCIPAL_68d7b959dd
Presentará OSUANL la Quinta y la Novena de Beethoven
publicidad

Últimas Noticias

escena_moneda_freddie_814c1905ae
Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury
Captura_de_pantalla_2025_11_17_202230_d2eef0b872
'Vasco' responde a abucheos y alista siete cambios ante Paraguay
inter_maduro_902175acbb
'Atacar a Venezuela sería el fin político de Trump': Maduro
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×