Piensan destituir a director de orquesta ruso de Múnich

Dieter Reiter, alcalde de Múnich, Alemania, amenazó al director de la orquesta filarmónica de la entidad, Valery Giergev, si no se pronuncia en contra de la invasión de Rusia en Ucrania.

La Orquesta Filarmónica de Róterdam también dijo que cancelará el festival planeado por el director ruso de 68 años en septiembre si no deja de apoyar al presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, la Royal Opera House canceló el viernes una gira planificada en Londres del Ballet Bolshoi de Moscú.

Gergiev es amigo del presidente ruso Vladimir Putin y apoyó la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

"Le he dejado clara mi posición a Valery Gergiev y le he pedido que se distancie clara e inequívocamente de la brutal invasión que Putin está librando contra Ucrania y ahora en particular contra nuestra ciudad gemela, Kiev. Si Valery Gergiev no adopta una postura clara para el lunes, ya no podrá seguir siendo el director titular de nuestra filarmónica", dijo Reiter en un comunicado el día de ayer jueves, 24 de febrero, cuando Rusia comenzó el bombardeo en Ucrania.