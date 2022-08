'Pink Venom' logra 70 millones de vistas en tiempo récord

El regreso de la agrupación, Black Pink esta siendo todo un éxito tras alcanzar 70 millones de vistas en su nuevo video musical 'Pink Venom'.

El estreno del video músical, 'Pink Venom' de Black Pink alcanzó las 70 millones de reproducciones en YouTube, posicionándose en el primer puesto en tendencias de esta plataforma.

Este nuevo videoclip además de suponer el regreso de la agrupación Black Pink, fue el primer video en alcanzar 50 millones de reproducciones en menos de 24 horas en lo que va del año.

La canción 'Pink Venom' es el primer sencillo de su nuevo álbum homónimo, el cual se tiene previsto estrenarse en septiembre.

Las redes sociales ardieron con el regreso de las reinas de k-pop pues rápidamente se convirtieron en tendencia con el hashtag #PINKVENOM, el cual se lleva el primer lugar en México con 3 millones de tweets, y #BORNPINK en tercer lugar con más de un millón de mensajes.

Black Pink es un grupo femenino de k-pop Surcoreano famoso por la canción "How You Like That", sencillo con el que alcanzaron el éxito internacional.

La agrupación había estado en un descanso con sus integrantes trabajando en proyectos independientes, pues además de conquistar el rubro musical, se han visto causando sensación en el área de la actuación.

Black Pink es conocida por no ser una banda que se mantiene unida todo el tiempo, tomando descansos intermitentes, haciendo que con cada regreso, sus álbumes se posiciones en los más altos tops de reproducciones.

Además, Black Pink tiene el reconocimiento de ser el primer grupo de k-pop femenino en alcanzar una posición alta en el Billboard Hot 100 con la canción Ice Cream, sencillo que cuenta con la colaboración de Selena Gómez.

Con información de info7.mx