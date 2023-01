Pinocho suma otro galardón en los premios Critics Choice

Los Critics Choice Awards le otorgaron a Guillermo del Toro la presea a Mejor Película Animada por la película de Pinocho.

La película Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, (Everything Everywhere All at Once), se alzó con 5 galardones (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Edición o Montaje y Mejor Actor Secundario), y venció de manera rotunda en la edición número 28 edición de los premios Critics Choice, unos galardones que condecoran cada año a lo más destacado de la temporada en el cine y la TV.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro se fue a casa con la presea a Mejor Película Animada, por su versión de Pinocho. “¡No corran la maldita música!”, bromeó al comenzar su discurso de aceptación.

“Animar es darle un alma a algo que no la tiene, y creo que esa es una forma excelente de encapsular a Pinocho. Hicimos una nueva historia que se siente eterna y vieja, pero la hicimos nueva.





“Nos rechazaron todos los estudios en Hollywood, trabajamos durante 15 años, y puedo decirles que la animación es un gran camino para contar historias. La animación es una forma de llegar a la gente. Y quiero reconocer que nunca hubo una mejor generación de animadores que ahora”.

Los Critics Choice Awards, son unos reconocimientos concedidos por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá (CCA, por sus siglas en inglés) en representación de más de 600 periodistas especializados en el sector del entretenimiento.

Las grandes decepciones de la noche fueron The Fabelmans -el drama autobiográfico de Steven Spielberg dirigido por él mismo- y The Banshees of Inisherin, que habían deslumbrado en los Globos de Oro y partían como favoritas junto a Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo.