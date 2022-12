Pinocho y BARDO avanzan en la carrera por el Óscar

Las películas de Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu sorprenden y se acercan cada vez más a los premios Óscar.

Los filmes Pinocho de Guillermo del Toro y BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu, podrían llegar a la gala del Óscar 2023.

Fue este miércoles que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las listas con los filmes preseleccionados para las nominaciones.



El filme BARDO se perfila para contender en la categoría de Mejor Película Extranjera, por lo que sería equiparada con extranjeras como All Quiet on the Western Front, Corsage (Austria), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur), Joyland (Pakistán) y Return to Seoul (Cambodia), entre varias otras.

Pinocho es parte de los listados en las categorías de Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original por el tema Ciao Papa y Mejor Sonido.

Este filme competirá con varias películas de renombre, ya que entre los candidatos de las categorías mencionadas, se encuentran filmes como “Avatar: El camino del agua”, “Pantera negra: Wakanda para siempre”, “The Batman” y “Elvis”, que han sorprendido cada una a su manera.

Presenting the 95th Oscars shortlists in 10 award categories. #Oscars95



Which films will you be adding to your watchlist over the holidays? https://t.co/giEETg6zfh — The Academy (@TheAcademy) December 21, 2022





Se espera que la entrega 95 de los Premios Oscar se lleve a cabo el 12 de marzo del siguiente año, sin embargo, las votaciones para las películas nominadas terminarán el próximo 17 de enero, cuando se defina a los finalistas.