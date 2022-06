¿Piqué le fue infiel a Shakira? Aseguran que están separados

Medios españoles informan que Shakira había encontrado a Gerard Piqué con otra mujer y que ya viven separados; Henry Cavill se hizo tendencia tras la noticia

Shakira y Gerard Piqué al parecer están viviendo una fuerte crisis en su noviazgo, ya que aseguran que el futbolista le ha sido infiel a la cantante, aseguran medios españoles.

En un inicio el periodista Emilio Pérez de Rozas de El Periódico solo había informado que la pareja atravesaba una crisis sentimental y que el deportista se encontraba viviendo desde hace semanas en su casa de soltero de la calle Muntaner de Barcelona.

Pero las encargadas de profundizar en el tema fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast "Mamarazzis" de El Periódico de Barcelona; aseguraron que habría sido por una infidelidad que recae sobre los hombros del español de 35 años.

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso (la infidelidad) ha pasado", dijeron.

A su vez, las periodistas resaltaron que el capitán del Barcelona "está desatado" y "desbocado de fiesta".

Y especificaron que Piqué frecuenta, junto con su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

Laura Fa agregó que las "muchísimas salidas nocturnas" del jugador se alargan "hasta las dos y las tres de la madrugada".

'Te felicito' hablaría de Gerard Piqué

Luego de que tomara fuerza los rumores de la infidelidad de Gerard Piqué, los internautas creen que la letra de la canción "Te felicito", que Shakira lanzó el pasado mes de abril en colaboración de Rauw Alejandro, podrían ser un dardo a su pareja.

"Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es? show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti", dice la canción.

Sumado a eso, Shakira ya no ha compartido en sus redes sociales momentos junto a Piqué, y viceversa. Y la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus dos hijos, pero sin el futbolista.

Henry Cavill se hace tendencia tras supuesta ruptura de Shakira y Piqué

Henry Cavill in shook with shakira´s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022