'Platanito' y Andrés García admiten vinculación con el narco

De acuerdo al libro de la periodista, "Emma y las otras señoras del narco", varias celebridades tuvieron contacto con miembros del narcotráfico, personalidades como Galilea Montijo o Ninel Conde, quienes lo negaron.

Sin embargo otros como Charly López, ex de Ingrid Coronado, el actor Andrés García y el comediante Sergio Verduzco Rubiera alías "Platanito" confirmaron y hasta dieron detalles de sus encuentros con las figuras del "bajo mundo".

Sin miedo el actor comentó que nunca tuvo problemas con ellos e incluso le ayudaron.

"(No me dio miedo) Al contrario, te ayudan cuando pueden; es depende de cómo lo tomes", expresó.

Por otro lado Charly López, confesó que conoció a Edgar Valdez Villareal "La Barbie", calificándolo de "respetuoso y cariñoso" y que nunca lo vio con armas o drogado.

"Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía: '¿cómo está mi Charly?' Yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo. Lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, negarlo se me hace tonto", confesó.