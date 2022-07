¡Por fin! Lanzan tráiler de House of the Dragon

Los acontecimientos de esta nueva serie se dan cita aproximadamente 200 años antes de los hechos acontecidos en Juego de Tronos

Los fans de Juego de Tronos ya no tendrán que esperar casi nada para el estreno del spin-off, luego de que esta tarde se diera a conocer el nuevo avance de la nueva serie House of the Dragon (La Casa del Dragón en español), que gira en torno a la familia de los Targaryen.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon ?

Anteriormente ya se habían dado a conocer algunos avances y hasta imágenes oficiales acerca de los personajes principales, incluso HBO MAX dejó ver el pasado miércoles más a fondo algo del trasfondo de algunos eventos que ocurrieron previamente antes de que se situara la serie original creada por George R.R Martin.

Guerra y lucha entre casas es algo que podía haber faltado en este nuevo vistazo a la serie que se estrenará en televisión y vía streaming en los canales de HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto.

Aunque el avance se esperaba hasta la San Diego Comic- Con los fans están completamente sorprendidos por la llegada de nuevas sorpresas pues aseguran el que se haya develado.

¿Qué abordará House of the Dragon?

La precuela de Game of Thrones sucede unos 200 años antes de la línea canónica de la primera serie, pues cuenta la historia de la Casa Targaryen, familia que gobernó Westeros antes de que Robert Baratheon tomara el trono en una rebelión contra ´El Rey Loco´, Aerys II Targaryen.

La serie tendrá diez capítulos en su primera temporada, y estará basada en la novela Fuego y Sangre, de George R. R. Martin. Se mostrarán algunos eventos como la caída del imperio de Valyria.

El elenco es encabezado por Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen; Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen; Emma D´Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, y Rhys Ifans como Otto Hightower, por mencionar algunos.