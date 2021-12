Por neumonía Sofía Aragón es hospitalizada de emergencia

La conductora y finalista de Miss Universo en 2019, fue internada en una clínica y tras estudios, se detectó que padece neumonía.

Sofía Aragón, finalista de Miss Universo en 2019 y conductora de Venga la Alegría, fue internada de emergencia en un hospital por padecer neumonía.

Aragón compartió en sus redes sociales que había sido hospitalizada por algunos síntomas relacionados al Covid-19; sin embargo, tras diversos estudios, se determinó que era neumonía.

En unas historias de su cuenta de Instagram, la ex Reina de Beleleza, dio a conocer que necesita utilizar una mascarilla de oxígeno e invitó a sus seguidores a que no se confíen y que no se enfoquen sólo en la nueva enfermedad, pues existen otras que también continúan siendo peligrosas.

La también conductora de La Voz ya había sido hospitalizada en febrero de este año por complicaciones derivadas de la endometriosis, misma que le fue detectada a los 16 años.