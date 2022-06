¡Por poco se desmaya! Belinda sufre mareo en el Machaca Fest

Monterrey, Nuevo León.- Durante su presentación en el Machaca Fest en el Parque Fundidora, Belinda tuvo que detener su show durante unos minutos debido a que casi se desmaya.

La famosa cantante volvió a Monterrey para cantar sus más famosos hits en el festival Machaca Fest, sin embargo, en medio de su presentación la famosa preocupo a sus fans debido a que declaro sentirse mareada en vista de que se le bajo la presión, por lo tanto, opto por detener unos minutos el show mientras recuperaba fuerzas en el piso del escenario ya que tenia miedo de sufrir un desmayo.

Por otra parte, expreso que continuaría con el show por el cariño que le tienen a sus fans, además, comento que hasta no desmayarse no se iba a retirar del escenario

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que, si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", expresó Belinda.