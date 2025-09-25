¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
Más de 3,000 personas se dieron cita en Málaga para presenciar a diversos artistas, incluida Gwendoline Christie, mejor conocida como Brienne of Tarth
- 25
-
Septiembre
2025
Por primera vez, San Diego Comic-Con llegó a España para inaugurarse entre estrellas mundiales, mucha fantasía y miles de asistentes.
"¡Qué emoción estar en una Comic-Con y que sea en España!", destacó Taz Skylar, el actor que participa en 'One Piece'.
Entre más de 3,000 personas, pasaron las caras más conocidas como Gwendoline Christie de "Game of Thrones" o Natalia Dyer de "Stranger Things".
Dentro se multiplicaron los avatares del Capitán América, Los Cuatro Fantásticos o La Bruja Escarlata, pero también de soldados imperiales de 'Star Wars', frente a un Harry Potter.
Entre el más joven de los asistentes se encuentra un bebé de dos meses quien fue disfrazado de Barman, o un perro de apoyo emocional llamado Loki y disfrazado como tal.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas