¿Por qué Olivia Collins intentó suicidarse?

La actriz de 64 años abrió su corazón para hablar sobre un oscuro momento de su vida, cuando estuvo a borde del suicidio.

Si hay una razón por la que Olivia Collins sigue viva, es porque un "ángel" la salvó cuando estuvo a punto de suicidio, así lo reveló la actriz a los medios de comunicación.

Este miércoles el nombre de la famosa se volvió tendencia debido a la alarma que causó a sus fans al revelar su oscuro pasado.

Y es que Collins confesó que su exesposo Silvio García era excesivamente violento con ella y sus hijas.

"Sí llega el tema (intento de suicidio), sí... yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata... y que se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida", señaló la actriz ante varios medios de comunicación.

Olivia Collins da las gracias a una mujer por salvarla cuando vivía un ´infierno´ con el fallecido publicista Silvio García Patto.

"Tenía un ángel que se llama Cata y que se quedó allá, con su hijo; a ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida", confesó.

Además, contó que decidió hablar sobre su pasado para demostrar lo que aprendió al enfrentar esa etapa y confirma que hay "un momento en que la justicia divina llega a ti".

Por tanto, envió un mensaje a todas las víctimas de agresiones, luego de que ella la viviera tanto de manera física como emocional.

"Nadie te puede quitar tu autoestima, nadie te puede decir 'no hagas esto', nadie te puede violentar. He sido una mujer, una guerrera... he vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean", relató Olivia Collins.

Esta revelación la dio la actriz en una entrevista reciente, luego de que volviera al mundo de la actuación, esta vez mediante el teatro, en el marco del estreno de la obra 'Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve' en la cual participa.

¿Quién es Olivia Collins?

Mejor conocida como Olivia Collins, Olivia De la Orta Colin es una actriz chilena naturalizada mexicana nacida el 11 de diciembre de 1957.

La actriz estudió diseño gráfico, profesión que la llevó a trabajar en Televisa hasta que el actor Jaime Moreno comenzó a pretenderla y finalmente la convenció de hacer fotonovelas.

Desde ese momento comenzó su carrera artística, destacando en el llamado cine de sexy comedia, y representando populares papeles en películas y telenovelas durante la década de 1980 y 1990.

Una de sus principales actuaciones se encuentra en la película "La muerte del chacal" en 1984.

Aunque Collins anunció su retiro en 2001, siguió participando en telenovelas e incluso posó para la famosa revista Playboy.