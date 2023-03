“Pórtense bien cabr...': Lalo Mora reaparece tras arresto

Don Lalo Mora se presentó en el séptimo aniversario de la revista “La Internacional” en el antro María Tequila ayer por la noche.



La cita era a las 8:00 pm y el cantante arribó hasta las 12:13 am y tremendo zafarrancho que se armó con los medios de comunicación en su llegada junto a su hija, quien venía molesta y no permitió que su padre brindara algunos minutos a la prensa.

Previo a su llegada, el personal del cantante no sabía por donde ingresarlo al recinto. El personal de seguridad del lugar agredió a la prensa, minutos después nos dejaron ingresar al recinto.

El cantante recibió un reconocimiento, dio unos tragos a la botella de tequila que le regalaron y confesó que estuvo a punto de morir.

“Muchachos con el gusto de volverlos a ver, porque todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme, el covid me estaba llevando, pero gracias a las oraciones de ustedes, de muchas de ustedes me quede y me quede, para pagar lo que debo también, si me permiten voy hecharme un trago con ustedes ¡Salud!, ¡Salud!, ¡Salud” dijo Lalo Mora.