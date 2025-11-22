Pras Michel recibe 14 años por influir en política de EUA

El exintegrante de Fugees, Prakazrel “Pras” Michel, fue condenado a 14 años de prisión por su participación en un esquema de influencia política financiado con dinero extranjero, confirmaron este jueves autoridades estadounidenses.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly dictó la sentencia en una corte de Washington D. C., tras una serie de cargos que incluyen corrupción, violaciones a las leyes de financiamiento de campañas, actuar como agente extranjero no registrado, manipulación de testigos y mentir a instituciones financieras. Michel, de 53 años, fue declarado culpable en abril de 2023 pero optó por no comparecer en la audiencia final.

La fiscalía había recomendado cadena perpetua, argumentando que el músico recibió más de 100 millones de dólares del empresario malasio Jho Low, implicado en el escándalo mundial del fondo 1MDB.

Ese dinero habría sido utilizado entre 2012 y 2017 para influir secretamente en decisiones políticas durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, así como para ejercer presión a favor del gobierno chino.

Según los documentos judiciales, Michel “traicionó a su país por dinero” y durante casi una década habría engañado tanto a funcionarios estadounidenses como a sus propios colaboradores.

En el juicio testificaron figuras como Leonardo DiCaprio y el exfiscal general Jeff Sessions.

La defensa anunció que apelará la sentencia, calificándola de “completamente desproporcionada” y señalando que los coacusados recibieron penas significativamente menores: Elliott Broidy fue indultado, George Higginbotham obtuvo tres meses de libertad condicional y Nicki Lum Davis, 24 meses de prisión.

El abogado Peter Zeidenberg cuestionó además que el caso se base en presuntas violaciones a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), cuyo alcance fue limitado este año por la fiscal general Pam Bondi, al restringir su aplicación a conductas cercanas al espionaje, lo cual, subraya, no fue alegado en este proceso.

Michel, ganador de un premio Grammy y conocido por su trayectoria musical en los años noventa, enfrenta así una de las condenas más severas en casos recientes relacionados con influencia extranjera y financiamiento ilícito.

