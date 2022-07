Preparan reboot de Mansión Foster y Chicas Superpoderosas

De la mano de su creador las icónicas series están listas para marcar a las nuevas generaciones de niños y adolescentes

Dos de las series más icónicas de Cartoon Network está listas para regresar, y es que información reciente de medios estadounidenses ya se prepara una nueva versión de Mansión Foster para amigos imaginarios (Foster´s Home for Imaginary Friends). y Las Chicas Superpoderosas (The Powerpuff Girls).

Estos reinicios están avanzando bajo el amparo de la división europea de Hanna-Barbera Studios y son comandados por nada más ni nada menos que Craig McCracken, el creador de ambas producciones.

Las chicas superpoderosas se estrenó originalmente en 1996 y se enfocó en la historia de Bombón, Burbuja y Bellota, tres hermanas con increíbles poderes que nacieron a partir de un experimento del Profesor Utonio y tenían como gran misión salvar a la ciudad de Saltadilla.

Según información reciente la nueva serie acerca de Las Chicas Superpoderosas buscará expandir el mundo de la serie original ´enfrentando a las heroínas´ con una nueva galería de villanos compuesta por enemigos familiares y nuevas amenazas.

Por su parte, la versión original de Mansión Foster para amigos imaginarios debutó en 2004 y a través de sus temporadas nos contó la historia de un niño de ocho años llamado Mac y Blu, su amigo imaginario, quienes entablan amistades con los humanos y amigos imaginarios que viven en la Mansión Foster, un recinto comandado por Madame Foster con la misión de cuidar a esos entes una vez que los niños que los crearon crecen.

De acuerdo a Deadline, el reinicio de Mansión Foster para amigos imaginarios estará enfocado en un público pre-escolar y contará con un "nuevo elenco de amigos imaginarios en edad preescolar" que serían "tan tontos y juguetones como el grupo original".

Al momento no se ha informado nada respecto a la fecha de estreno para ninguna de las series pero se sabe que McCracken estará involucrado en la producción como en la dirección.

Además, en el caso de Las Chicas Superpoderosas, este proyecto animado no tiene ninguna relación con la apuesta live-action desarrollada por The CW que aún no es cancelado pese al incierto futuro de esa cadena.