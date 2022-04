Presentan la serie Sierra Madre: Paraíso en Pugna

El proyecto Sierra Madre, se está filmando en la ciudad desde hace un mes.

Sierra Madre: Paraíso en Pugna es el título de la serie que se está realizando en la ciudad para la plataforma HBO Max.

Jorge Michel Grau el director de la serie, Gabriel Nuncio el showrunner, y los actores Tessa Ia y Miguel Rodarte, se reunieron con los medios de comunicación para presentar el proyecto que se está filmando en la ciudad desde hace un mes.

"Surgió en la inteligencia colectiva de varias personas; platicando sobre lo que sucedió en San Pedro en una época estridente entre el 2009 al 2012, y a partir de ahí se empezó a destilar la historia de la serie que ahora se llama Sierra Madre: Paraíso en Pugna" afirmó Gabriel Nuncio sobre la trama que se desarrolla en 10 episodios y que se ubica en una etapa violenta en la metrópoli.

Miguel Rodarte será Marcos.

"El personaje que estoy interpretando no es Mauricio Fernández como tal, es una referencia obligada para la historia evidentemente sí, y pues me fui documentando desde muchos ángulos, no solamente estudiando ciertos rasgos que pueda adoptar del tío Mau al personaje Marcos".

"Pero también de otros elementos, de familias que tienen historias muy inspiradoras para ciertos momentos dentro de la trama, también me fui alimentando de eso", detalló el actor.