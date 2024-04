Presentará Kevin Costner su filme en el festival Cannes

El actor Kevin Costner presentará en la próxima edición del Festival de Cannes, fuera de competencia, la primera parte del proyecto Horizon, an American saga, la película sobre el Oeste que está rondado como director, con Sienna Miller como su protagonista.

“Hace 20 años que no he tenido el placer de ir a La Croisette. He esperado el momento oportuno y estoy orgulloso de poder decir que ahora ha llegado”, aseguró en un comunicado difundido por los organizadores del Festival, que se desarrollará entre el 14 y el 25 de mayo próximos, en la ciudad mediterránea francesa.

El protagonista y director de Dances with Wolves (Danza con Lobos) aseguró que el Festival de Cannes es el lugar “soñado” para revelar a la humanidad un proyecto que imaginó hace 35 años.

“Los franceses siempre han apoyado las películas y han creído profundamente en el cine. Tanto como yo creo profundamente en mi película”, dijo.

Horizon, an American saga estará compuesta de cuatro episodios sobre la conquista del oeste de Estados Unidos, que serán presentados durante varios meses y que contarán también con Sam Worthington y Jena Malone en el reparto. El primero de esos capítulos será presentado a nivel mundial el próximo 19 de mayo en Cannes.

Comentarios