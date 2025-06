Prince Royce defiende a los migrantes de Estados Unidos

El cantante estadounidense con raíces dominicanas, Prince Royce, afirmó que los latinos están viviendo un momento muy difícil, en el marco de las protestas en Los Ángeles, EUA, después de las redadas y el endurecimiento de medidas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

"Es algo muy triste lo que está pasando en el mundo en general hoy en día. Un país como los Estados Unidos ha sido construido mayormente por inmigrantes; estamos aquí para apoyarlos, para orar por esas familias que especialmente son inocentes”, dijo.

Royce insistió en la importancia de que los artistas utilicen las redes sociales para dar visibilidad a la problemática y que los ciudadanos busquen la información veraz y “sobre los derechos que tiene cada uno”.

El neoyorquino publicó el pasado 16 de mayo su último álbum en el que ha adaptado clásicos de la música en inglés como "I want it that way" o "Killing me softly" al género dominicano.

El cantante explicó que el objetivo del disco era fusionar “las culturas, el inglés, el español, las generaciones, introducir canciones del pasado al mundo de hoy y traerlo a la bachata”.

Sobre la posibilidad de que otros artistas versionaran sus éxitos, afirmó que le encantaría escuchar sus letras en otra voz, en otro género, “y a ver cómo lo hacen”, algo que nunca había pensado antes de grabar este disco.

