Príncipe Andrés investigó a Virginia Giuffre en 2011

Nuevos informes revelan que el príncipe Andrés intentó obtener información personal sobre Virginia Giuffre, a través de su protección policial en 2011.

Esto ocurre luego de que el hermano de Giuffre solicitara al rey Carlos III que despojara a Andrés de su título de "príncipe".

Giuffre, quien falleció este año, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones, cuando tenía 17 años, en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres, así como en propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York y las Islas Vírgenes.

Maxwell cumple actualmente 20 años de prisión por tráfico sexual vinculado a Epstein.

Según el Mail on Sunday, Andrés pidió investigar a Giuffre justo antes de que el periódico publicara una foto del primer encuentro entre ambos en febrero de 2011, proporcionando al oficial su fecha de nacimiento y número de seguro social.

El Sunday Telegraph informó que el príncipe también buscó "desenterrar información sucia" sobre ella.

La Policía Metropolitana confirmó que está investigando las acusaciones activamente. El Palacio de Buckingham fue contactado para comentarios, mientras que Andrés no ha declarado públicamente sobre estos informes, aunque niega todas las acusaciones en su contra.

El pasado viernes, Andrés anunció que dejaría de usar sus títulos y honores, incluida la membresía en la Orden de la Jarretera y el ducado de York, tras discutirlo con su familia y el rey. Su decisión se da en medio de creciente presión por sus vínculos con Epstein y pedidos de responsabilidad por parte de sobrevivientes.

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, dijo que su hermana estaría "muy orgullosa" del anuncio, aunque espera que el rey tome medidas adicionales contra el príncipe. Agregó que la verdad sobre estos hechos "encontrará la manera de salir a la luz" y que aún queda mucho por lograr, especialmente en Estados Unidos.

Las memorias póstumas de Giuffre, que se publicarán la próxima semana, podrían atraer aún más atención sobre la relación de Andrés con ella y con Epstein.

