¡Qué buen golpe! Lanzan peluche de Dr. Simi a Lady Gaga

Aventar rosas ya pasó de moda. Un fan mexicano de Lady Gaga lanzó un peluche del Dr. Simi durante un concierto en Canadá y le pegó en la cara a la famosa.

¿Rosas? No, eso ya quedó en el pasado, ahora los fans lanzan toda clase de objetos a sus artistas favoritos y recientemente en un concierto celebrado en Canadá un mexicano le aventó un peluche del Dr. Simi a la cantante y actriz Lady Gaga.

Los hechos se dieron a conocer a través de TikTok en donde se puede ver cómo el peluche golpea a la famosa en el rostro justo cuando se encontraba interpretando una de sus canciones más icónicas.

Pese al golpe, la intérprete de "Bad Romance" no detuvo su presentación y continúo cantando como si nada hubiera ocurrido, por lo que fue aplaudida por miles de internautas que calificaron a Gaga como una profesional.

Por otra parte, aunque se desconoce la identidad de la persona que lanzó el Dr. Simi, su acción sí ha sido fuertemente criticada. "Es aventarlo al escenario, no a la cara del artista", "Yo creo que ya no vendrá a México", "¿Porqué le apuntan a la cabeza?", "No sé si reír o llorar", "No amigos así no, es regalo no proyectil" y "No es nada gracioso, es un peluche, pero la pudo haber lastimado".

Un extraña 'tradición' que se está haciendo viral

En los últimos meses, los mexicanos han lanzado peluches del Dr. Simi a sus artistas favoritos y estos tienen mensajes de apoyo; sin embargo, sólo había ocurrido en eventos celebrados en México y no en el extranjero.

Además de Lady Gaga, entre los artistas que han recibido un peluche del Dr. Simi se encuentran Coldplay, Aurora, Maroon 5, The Strokes, The Killers, Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, King Gizzard & The Lizard Wizard, Los Tigres del Norte, entre otros.

¿Quién le lanzó el peluche a Lady Gaga?

El peluche del Dr. Simi fue lanzado por un mexicano identificado en su cuenta de Twitter como Richie (@_Richiiex).

Antes del accidente, Richie subió fotografías del peluche a sus redes sociales con la leyenda: "De México a Toronto". Mientras que, al día siguiente, dijo que por los nervios no grabó cuando aventó el peluche y pidió disculpas a Lady Gaga por el incidente.