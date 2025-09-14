Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_20_92a1260d3b
Escena

¿Qué pasó un día como hoy, 15 de septiembre?

Este día dio fecha a grandes acontecimientos en la historia como la Independencia de México, pero aquí te presentamos otros eventos no tan conocidos

  • 14
  • Septiembre
    2025

Un día como hoy pero del 15 de septiembre pero de 1969, Deep Purple grabó un disco en vivo con la Royal Philharmonic Orchestra. Este álbum dio paso a una mezcla, entonces innovadora, entre la música clasica y rock.

@liveguitarsolos #RitchieBlackmore 1969 🎸 #deeppurple #deeppurpleband #ritchieblackmoresrainbow #ritchieblackmorefans #richieblackmore #richieblackmoresrainbow #guitarsolo #guitarsolos #liveguitarsolos #gitaris #chitarra #غيتار #Guitare #기타 #吉他 #ギター #Gitara #Gitaar #Gitarre #Gitarr #Kytara #гитара #Kitara #guitarra #guitartok #guitarratok #guitartoks #guitar #guitarist #hardrock #shredguitar #guitarshred ♬ original sound - Live Guitar Solos

Un día como hoy pero de 1976, la banda británica Boston lanzó el tema "More than a feeling", catapultandose como uno de los éxitos más reconocidos de la agrupación.

Mientras que en 1977, nacía el actor inglés y protagonista del antihéroe Venom, Tom Hardy. Nacido en Londres y que el día de hoy cumple 48 años. El considerado “actor de método” ha participado en grandes películas como Batman: El Caballero de la Noche Asciende y Mad Max: furia en el camino.

202461910113_1.jpg

El 15 de septiembre de 1983, la película más taquillera en Estados Unidos era "Star Wars: Espodio VI - El retorno del Jedi", el cual le dio paso a una de las franquicias más exitosas de la historia.

star_wars_episode_vi_return_of_the_jedi_1983_001_675ee5c0.jpg

Por último, en esta misma fecha, pero de 2023, fallecía el pintor, escultor y dibujante figurativo colombiano Fernando Botero a los 91 años de edad. Sus obras son representadas por la estilización a grandes volúmenes. 

Fernando-Botero-y-pintura.webp

De acuerdo con fuentes, el artista falleció a causa de neumonía, pues llevaba varios días enfermo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
Gascon_5c276482dd
Karla Sofía Gascón protagoniza filme italiano en Roma
escena_armando_araiza_2c2de9a5c1
Armando Araiza pide apoyo para volver a actuar
publicidad

Últimas Noticias

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS
Captura_de_pantalla_2025_09_16_a_la_s_19_06_00_2dddfc65a5
Hallan en Teruel y Valencia, España raros fósiles de ornitópodos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×