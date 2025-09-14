¿Qué pasó un día como hoy, 15 de septiembre?

Un día como hoy pero del 15 de septiembre pero de 1969, Deep Purple grabó un disco en vivo con la Royal Philharmonic Orchestra. Este álbum dio paso a una mezcla, entonces innovadora, entre la música clasica y rock.

Un día como hoy pero de 1976, la banda británica Boston lanzó el tema "More than a feeling", catapultandose como uno de los éxitos más reconocidos de la agrupación.

Boston - More Than a Feeling (1976) pic.twitter.com/k4gXiFslP2 — Oneway (@OneWayMusicX) September 3, 2025

Mientras que en 1977, nacía el actor inglés y protagonista del antihéroe Venom, Tom Hardy. Nacido en Londres y que el día de hoy cumple 48 años. El considerado “actor de método” ha participado en grandes películas como Batman: El Caballero de la Noche Asciende y Mad Max: furia en el camino.

El 15 de septiembre de 1983, la película más taquillera en Estados Unidos era "Star Wars: Espodio VI - El retorno del Jedi", el cual le dio paso a una de las franquicias más exitosas de la historia.

Por último, en esta misma fecha, pero de 2023, fallecía el pintor, escultor y dibujante figurativo colombiano Fernando Botero a los 91 años de edad. Sus obras son representadas por la estilización a grandes volúmenes.

De acuerdo con fuentes, el artista falleció a causa de neumonía, pues llevaba varios días enfermo.

Comentarios