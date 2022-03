¿Quién será la apuesta segura para Mejor Actor de los Óscar?

En la temporada de premios ha habido un claro favorito, y es Will Smith, quien podría llevarse el premio al Mejor Actor en esta edición del Óscar.

Todo indica que en esta edición, Will Smith podría alcanzar su primer premio de la Academia, pero la competencia lo coloca en la carrera con actores de gran trayectoria y popularidad, que lograron trabajos muy destacados, por lo que no puede descartarse una sorpresa en la ceremonia del próximo domingo.

Will Smith

Rey Richard: Una familia ganadora

Todo indica que Smith por fin podrá alzarse con el premio de la Academia, del que ya estuvo cerca en dos ocasiones anteriores, cuando fue nominado por Ali y En busca de la felicidad, ambas en la categoría de Mejor Actor. Ahora como Richard Williams luce retratando a un hombre obsesionado con convertir a sus hijas en atletas de alto rendimiento. Ya ganó el BAFTA, SAG y Globo de Oro.

Javier Bardem

Being the Ricardos

Su actuación ha causado sensación entre la crítica especializada y el gremio de actores. Bardem es prácticamente irreconocible con su tono de piel oscurecido y un muy marcado acento cubano para interpretar a Desi Arnaz, protagonista de I love Lucy, en esta cinta biográfica. Es su cuarta nominación al Óscar, el cual ya ganó en 2008 como Actor de Reparto en No country for old men.

Benedict Cumberbatch

El poder del perro

Su actuación protagónica como villano en esta producción nos devela a Phil Burbank, un hombre que se muestra reacio y cruel, pero cuyas motivaciones y lados oscuros se van develando de forma sutil. Si bien la crítica especializada ha sido benévola con la película, se vislumbra difícil que gane esta categoría, pues se ha quedado atrás en la temporada de premios.

Andrew Garfield

Tick, tick...BOOM!

Sin duda, uno de los actores del momento que goza de gran popularidad (en buena parte por su interpretación de Spider-Man) y respeto de la crítica especializada. Basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson (autor de Rent), da oportunidad para que Garfield se luzca cantando, bailando y tocando el piano. Ganó el Globo de Oro a Actor en Comedia o Musical, así que no lo descarten.

Denzel Washington

The Tragedy of Macbeth

El experimentado histrión llegó a su novena nominación al Óscar a través de la cinta dirigida por Joel Coen, que no es una de las favoritas en las premiaciones (la Academia la tiene considerada en Diseño de Producción y Fotografía). Su interpretación de Macbeth valida que estamos ante uno de los grandes actores en la historia del cine, aunque parece que esta entrega no aportará a su vitrina de galardones.