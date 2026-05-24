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Escena

Raphael lanzará álbum con esencia mexicana para finales de 2026

Esta no sería la primera vez. 'El Divo de Linares' ha trabajado con canciones de ídolos mexicanos como José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez

  • 24
  • Mayo
    2026

El cantante Raphael anunció que planea grabar un nuevo disco dedicado a México para finales del 2026.

En una entrevista brindada a la agencia EFE, "El Divo de Linares" reflexionó sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo después de tantas décadas de carrera, y asegura:

"El día que me aburra me quedo en casa".

Esto lo menciona debido a que este fin de semana inició la gira española de 'Raphaelísimo' tras un periplo por América, que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

"Afortunadamente, es una suerte que siga teniendo ilusión por cantar, que siga después de tantos años con mi carrera contra viento y marea, y encantado de hacerlo", afirmó sonriente.

Aunque no quiere entrar en detalles, avanza que grabará este mismo año un nuevo homenaje a la música mexicana sobre el que ya tiene "algunas ideas".

"Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo"

Recordemos que en uno de estos álbumes, “Te llevo en el corazón” (2010), trabajó canciones de ídolos mexicanos tales como José Alfredo Jiménez, donde interpreta "Amanecí en tus brazos" y "Un mundo raro", así como José del Refugio Sánchez Saldaña, mejor conocido como Cuco Sánchez, con "Fallaste Corazón".

Canta para fanáticos de hasta cuatro generaciones

El hecho de que cante para seguidores de cuatro generaciones no le influye en la elección del repertorio de sus conciertos, según subraya, porque todas las canciones que pone sobre el escenario son "muy populares, han pegado mucho y han sido grabadas en épocas muy fructíferas en discos".

Al público que asista a 'Raphaelísimo' le pide que se divierta, "que lo pasen bien y que disfruten este año tanto como lo han hecho siempre", una recomendación que llega de un hombre metódico y riguroso con el trabajo, como demuestra, que "lucha todos los días por hacer las cosas bien".

Está feliz del resultado de la gira que le llevó entre abril y mayo por México, Nueva York, Washington y Miami con conciertos con entradas agotadas e infinitas muestras de apoyo.


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