Rauw Alejandro y Carlos Santana actuarán en los Latin Grammy

La 26a entrega del Latin Grammy contará con actuaciones de los nominados y premiados, incluyendo Edgar Barrera, Joaquina, Kacey Musgraves y Grupo Frontera

Los nominados Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso y Elena Rose tendrán números musicales en la 26a Entrega Anual del Latin Grammy.

Otros nominados que brillarán en el escenario de la premiación son Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III de Grupo Frontera, quienes tendrán números al igual que los galardonados Grupo Frontera, Kacey Musgraves, y Carlos Santana, anunció este martes La Academia Latina de la Grabación.

Edgar Barrera es uno de los más nominados con 10 menciones, entre ellas canción del año, mejor canción pop, mejor canción urbana, mejor canción tropical, mejor canción regional mexicana, compositor del año y productor del año.

Joaquina recibió cuatro nominaciones, incluyendo álbum del año, mejor álbum de pop contemporáneo, mejor canción pop/rock y mejor álbum cantautor. Rauw Alejandro compite en las categorías de álbum del año y mejor interpretación reggaetón.

Nodal fue nominado a mejor álbum de música ranchera/mariachi. Peluso recibió dos nominaciones incluyendo mejor Interpretación urbana/fusión urbana y mejor canción urbana, mientras que Rose compite en cuatro categorías incluyendo álbum del año, canción del año, mejor álbum pop contemporáneo y mejor interpretación de música electrónica latina.

Alejandro Sanz tiene cuatro menciones, incluyendo grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor álbum pop contemporáneo y Payo Solís III está nominado a mejor canción regional mexicana.

Previamente, los Latin Grammy anunciaron las presentaciones de los nominados Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como la Persona del Año 2025, Raphael.

La 26a entrega anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves, 13 de noviembre. La ceremonia de tres horas de duración se podrá ver a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. de Nueva York (000 GMT), con una transmisión especial de una hora.

La Premiere del Latin Grammy, en la que se otorgan la mayoría de las categorías, precederá a la transmisión televisiva. Próximamente, se anunciarán más detalles sobre esta gala repleta de presentaciones inolvidables, emotivos discursos de aceptación y momentos Latin Grammy.


