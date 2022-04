Reachaza Eugenio Derbez reunirse con López Obrador

Aseguró que 'no le conviene'; dicha reunión busca resolver las inquietudes respecto al Tren Maya.

Después de lanzar una campaña junto a otros famosos sobre el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al actor Eugenio Derbez reunirse con él para resolver inquietudes respecto al proyecto, sin embargo Derbez rechazó reunirse con el mandatario.

El actor y comediante, Eugenio Derbez, fue uno de los que encabezaron las criticas hacia la construcción del tramo 5 del Tren Maya, por lo que su rechazo a la invitación despertó el interés en sus razones para no asistir con el presidente de México.

Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande", declaró en una entrevista.

Sin embargo, a pesar de que el actor comentó no poder asistir a la reunión por compromisos de trabajo, este dijo que aunque pudiera asistir, no iría, pues ´no le conviene´.

Yo aunque pudiera, no iría, porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene", explicó.

Derbez dejó en claro que, ni los famosos ni tampoco el presidente son expertos del tema, por lo que mencionó que solo se hablaría de la cantidad de arboles plantados y no de los daños que un experto en el tema puede presentar.

Hablar con él (AMLO) no es el camino, nos va a dorar la píldora, nos va a marear", concluyó.

Con información de Info7.