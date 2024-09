Recibe Arnold Schwarzenegger título de doctor 'honoris causa'

Arnold Schwarzenegger, actor y el exgobernador de California, recibió este el título de doctor "honoris causa" de la Universidad Hertie de Berlín, por su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa del medioambiente.

"Siete millones de personas mueren al año a causa de la polución. Hay que hacer algo, por eso viajo a lo largo y ancho del mundo", dijo Schwarzenegger en su discurso de agradecimiento.

En la ceremonia, la presidenta de la Universidad Hertie, Cornelia Woll, recordó como Schwarzenneger fue clave para que se firmara la Global Warning Solutions Act en 2006 que comprometía a California a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero.

En 2012 se fundó en la Univesity of Southern Califonia (USC) el Instituto Arnold Schwarzenegger dedicado a impulsar soluciones políticas a retos globales en el terreno de la protección del clima.

"En el cine Arnold Schwarzenegger fue Terminator pero en la política ha sido un hombre del diálogo y del compromiso", dijo Habeck.

Schwarzenneger dijo que lo más importante en su vida ha sido poder devolver parte de lo que ha recibido a la gente.

"Lo más importante del éxito es que te permite devolverle parte de lo que tienes a la gente. Me he vuelto un adicto a devolverle cosas a la gente. Cuando fui a entrenar a gente para los Special Olimpics al final del día me sentí feliz. No había ganado ni había hecho nada para mi carrera pero había hecho algo más importante", aseguró.

Según Schwarzenegger nadie ha creado sólo lo que tiene sino siempre hay otra gente que ha ayudado. También su decisión de entrar en la política y postularse a la gobernación de California estuvo marcada por esa idea y la idea de devolver parte de lo que había recibido.

"Había gente que me decía que estaba enfermo que iba a dejar de ganar mucho dinero. Pero si había ganado dinero y fama había sido gracias a Estados Unidos y tenía que dar algo a cambio", dijo.

