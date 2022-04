Recibirá 'Duende verde' doctorado honorario de Milwaukee

Se espera que el actor también rinde dos discursos en dos ceremonias en dicha universidad.

El próximo mes el actor Willem Dafoe, quién es conocido por haber interpretado al "Duende verde" en Spiderman (2001) y Spider-man: No Way Home (2021), recibirá un doctorado honorifico de parte de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee

La universidad anunció el viernes que Dafoe recibirá el doctorado en artes el 22 de mayo. Se prevé que el actor hable en las dos ceremonias de graduación de ese día. Recibirá el título durante la segunda ceremonia.

Dafoe asistió a esta universidad en 1973 y 1974 antes de retirarse para formar parte de Theatre X, una compañía de teatro experimental independiente. Apareció en el escenario de UW-Milwaukee en "Phaedra" y "A Moon for the Misbegotten".

Dafoe dijo en un comunicado emitido por UW-Milwaukee que su tiempo en la casa de estudios fue "una experiencia muy formativa y positiva".

"Era joven y muy simple, pero estaba deseoso de entrenar y actuar", dijo. "Estaba totalmente involucrado y pasé la mayoría de las noches en un sillón en el teatro porque siempre estaba trabajando y estudiando y no quería irme a casa".

Dafoe ha aparecido en más de 100 películas, incluidas "Platoon" ("Pelotón") y la franquicia de Spider-Man. Ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones, por su trabajo en "Platoon", "Shadow of the Vampire" ("La sombra del vampiro"), "The Florida Project" ("Proyecto Florida") y "At Eternity´s Gate" ("Van Gogh: En la puerta de la eternidad"). Actualmente aparece en "The Northman" ("El hombre del norte").

Con información de AP.