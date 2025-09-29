Cerrar X
nota_escena_peso_pluma_da35a055c3
Escena

Recibirá Peso Pluma el Premio Billboard Vanguardia 2025

Peso Pluma será honrado con el Premio Billboard Vanguardia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, reconociendo su innovación y liderazgo

  • 29
  • Septiembre
    2025

Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, dónde protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la noche.

La ceremonia se llevará a cabo el 23 de octubre a las 20:00 horas desde el James L. Knight Center de Miami.

El Premio Billboard Vanguardia que recibirá el superastro mexicano distingue a artistas que “se atreven a ir más allá de lo convencional”, señalaron los organizadores.

“Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical”.

Peso Pluma es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana contemporánea, que fusiona los sonidos tradicionales con influencias urbanas, de hip hop y trap. Tiene una voz distintiva y estilo único.

En 2023, su colaboración con Eslabón Armado, “Ella baila sola”, se convirtió en la primera canción regional mexicana en entrar al Top 10 del Billboard Hot 100 en los 65 años de la lista, dijo Billboard.

Ese mismo año, su álbum Génesis, ganador del Grammy, debutó en el puesto 3 del Billboard 200. Ha sido galardonado con el Latin Grammy y Premios Billboard de la Música Latina.

Los Premios Billboard de la Música Latina podrán verse también en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos estarán disponibles pronto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
Jesus_Elizondo_709752c91a
Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×