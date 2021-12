Recrean 'La Casa de Papel' en celebración a su final

A motivo de celebración por el estreno de la quinta y última temporada de la serie "La Casa de Papel", desde octubre se colocó una atracción que simula un robo junto a actores y una escenificación para brindar una experiencia inmersiva.

El lugar que se presta para dicho evento es la Casa Abierta Monte en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyo precio de entrada es de $420 por persona y $375 de manera grupal por 6 boletos, dónde la duración del espectáculo es entre 60 a 75 minutos.

Viva la Resistencia. La última temporada de la Casa de Papel ya está disponible. #LCDP5



Long live the Resistance. The final season of la Casa de Papel is now streaming. #MoneyHeist pic.twitter.com/z5K741LI1C