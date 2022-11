Regios reciben su dosis de Styles en la Arena Monterrey

La espera terminó, al fin las fanáticas regias recibieron la visita del cantante británico Harry Styles con su Love On Tour 2022.

¡Valió la pena! Y es que tras un par de años esperando el concierto de Harry Styles, programado originalmente para septiembre de 2020, finalmente anoche se cumplió la cita con los regios y no hubo ni una pizca de decepción.El británico de 28 años llegó puntualmente a las 21:00 horas con su Love On Tour 2022 a una Arena Monterrey abarrotada de fans que corearon sus temas de principio a fin. La velada inició con Music for a Sushi Restaurant, Golden y Adore you.





“Gracias por estar aquí esta noche, ha pasado mucho mucho tiempo”, dijo en inglés . “Haré todo lo posible para que pasen un buen rato y sea divertido este show”.

En el que fue su segundo concierto en Latinoamérica, el cantante incluyó en su producción una pantalla gigante al centro, sus seis músicos y una pasarela que le permitió al cantante estar mas cerca de sus fans, con quienes en todo momento se mostró atento, bailando, leyendo carteles, respondiendo preguntas y posando para las fotos. Incluso recibió un par de muñecos y ondeó la bandera mexicana.





Vestido con pantalón caqui y playera con figuras naranjas y rosas, Harry hizo un recorrido musical que incluyó temas de sus tres álbumes como Lights up, Canyon Moon y Treat People with Kindness; además recordó su etapa en One Direction al cantar What makes you beautiful.





Para la cita con el británico, las 'Harries' lucieron coloridos vestuarios, sombreros y boas de plumas; además en Love of my Life sacaron cartelones rojos, rosas y blancos para formar corazones a lo largo de todo el graderío.

Watermelon Sugar y Sign of the Times marcaron el inicio de la despedida de Harry del escenario, no sin antes agradecer a los fans y prometer que su regreso a la ciudad será pronto: “Muchas gracias Monterrey, los amo con todo mi corazón”, dijo en español.





Finalmente, tras hora y media de show, Harry se despidió del escenario con As it Was y Kiwi, llevándose con él una gran ovación.