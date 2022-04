Registran fallas en pagina de boletos para Daddy Yankee

Por la caída del sitio los usuarios empezaron a realizar memes.

Después de esperar para poder adquirir boletos para Daddy Yankee, la página de Funiticket que vende las entradas a los conciertos se sufrió una caída en el sistema.

La preventa inició este martes a las 12:00 horas para tarjetahabiente de crédito de BBVA, sin embargo, desde una hora antes había dejado de funcionar.

Algunos internautas compartieron capturas de pantalla donde les aparece una leyenda que dice: "Espacio insuficiente. No se pudo realizar el método en el recurso porque el servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar correctamente la solicitud. No queda suficiente espacio libre en su asignación de almacenamiento".

Otros mencionan que aún pasando el primer filtro, al avance en el proceso de compra, la página marca un error y los saca de la interface para finalizar la compra.

También informan que el reloj que aparece en la página va al revés, su botón de comprar no sirve y se cae a cada rato.

Cabe mencionar que algunos fans expresaron su molestia porque desconocían que este martes sería la preventa, la cual fue anunciada apenas el lunes.

Ante las múltiples quejas, Funticket no se ha manifestado al respecto y se limitó a desactivó los comentarios en las publicaciones sobre los conciertos de Daddy Yankee.

Lanzan memes por página de los boletos

Fans de a Daddy Yankee no perdonaron a Funticket por las fallas en la preventa y manifestaron con memes su frustración y enojo con divertidos memes.