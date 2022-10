Regresa Blink-182 a México, tendrá 2 conciertos en Monterrey

Se+gun el flyer de la banda, sería el 1 y 2 de abril del siguiente año cuando pisen tierras regias, el lugar aún esta pendiente de confirmar.

Tras casi 20 años de espera, Blink-182 regresará a nuestro país como parte de su gira mundial que celebra que su fundador Tom DeLonge está de vuelta en la agrupación.





A través de sus redes sociales, la mítica banda de pop punk estadounidense anunció este martes 11 de octubre las fechas de esta gira de reunión, donde están incluidas la Ciudad de México, Monterrey y Tijuana, donde los fans podrán corear éxitos como 'All the Small Things', 'Adam´s Song', 'What's My Age Again?' y más.





La gira de Blink-182 arrancará en 2023 en México, el primer concierto lo darán en Tijuana, en el festival Imperial GNP el próximo 11 de marzo, después viajarán a Sudamérica, para presentarse en Perú, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Colombia. Posteriormente regresarán al país azteca para ofrecer tres fechas: el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y en Monterrey estarán el 1 y 2 de abril (el lugar está pendiente de confirmar).