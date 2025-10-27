Regresa Pimpinela a Monterrey con su show 'Noticias del Amor'

Por más de cuatro décadas, el dúo Pimpinela ha conquistado generaciones con sus historias cantadas de amor y desamor.

Ahora, los hermanos Lucía y Joaquín Galán regresan a la Arena Monterrey el próximo 30 de octubre con su nuevo espectáculo, "Noticias del amor", un viaje musical que promete emociones, nostalgia y una puesta en escena deslumbrante.

El espectáculo no solo reúne los grandes clásicos del dúo, sino que también ofrece una mirada nostálgica y visual sobre cómo han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo.

Con su característico estilo teatral, los hermanos Galán revivirán los temas que marcaron su carrera y las historias que los convirtieron en una leyenda de la música romántica.

Durante más de dos horas, el público podrá disfrutar de éxitos inolvidables como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Valiente", "Una estúpida más", "Hermanos", "Traición" y "El amor no se puede olvidar", entre muchos otros que han dejado huella en el corazón de varias generaciones.

Cabe señalar que el espectáculo combina música, emoción y memoria, recordando que el amor, aunque cambie de forma, sigue siendo el protagonista de la vida.

Con "Noticias del amor", Pimpinela emprende la gira más extensa por México en más de 20 años, reafirmando el vínculo especial que mantienen con el país que los ha “adoptado como suyos”.

