Cerrar X
pimpinela_arena_mty_ed00ba6796
Escena

Regresa Pimpinela a Monterrey con su show 'Noticias del Amor'

El icónico dúo argentino Pimpinela regresa a Monterrey con su espectáculo 'Noticias del amor', un emotivo recorrido musical por cuatro décadas

  • 27
  • Octubre
    2025

Por más de cuatro décadas, el dúo Pimpinela ha conquistado generaciones con sus historias cantadas de amor y desamor.

Ahora, los hermanos Lucía y Joaquín Galán regresan a la Arena Monterrey el próximo 30 de octubre con su nuevo espectáculo, "Noticias del amor", un viaje musical que promete emociones, nostalgia y una puesta en escena deslumbrante.

El espectáculo no solo reúne los grandes clásicos del dúo, sino que también ofrece una mirada nostálgica y visual sobre cómo han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo.

Con su característico estilo teatral, los hermanos Galán revivirán los temas que marcaron su carrera y las historias que los convirtieron en una leyenda de la música romántica.

Durante más de dos horas, el público podrá disfrutar de éxitos inolvidables como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Valiente", "Una estúpida más", "Hermanos", "Traición" y "El amor no se puede olvidar", entre muchos otros que han dejado huella en el corazón de varias generaciones.

Cabe señalar que el espectáculo combina música, emoción y memoria, recordando que el amor, aunque cambie de forma, sigue siendo el protagonista de la vida.

Con "Noticias del amor", Pimpinela emprende la gira más extensa por México en más de 20 años, reafirmando el vínculo especial que mantienen con el país que los ha “adoptado como suyos”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_tarantino_4be4f4f11a
Lanzará serie de libros sobre al filmografía de Quentin Tarantino
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
12_3b5409e150
Exponentes: Primer Nivel Cambiarán Vidas de Regios con Open Talk
publicidad

Últimas Noticias

monos_ccc051315b
Monos escapan de un camión volcado en una carretera de EUA
deportes_blue_demon_jr_af93a6c1bf
Blue Demon Jr. hospitalizado tras accidente automovilístico
AP_25302079216178_be65c79b68
Toronto vence a Dodgers en 4to juego y empata la Serie Mundial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×