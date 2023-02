Regresan los Payasónicos a Monterrey; se presentan en circo

Durante la noche de este jueves Los Payasónicos se presentaron por única fecha en un circo ubicado en la Avenida Miguel Alemán en Monterrey, ante esto Memo 'Pompo' Campa agradeció el cariño del público regio, quienes siguen pendientes de sus pasos.

Los hermanos Campa continúan el legado de su padre, Alfonso Campa Meraz de 73 años de edad, 'vienen de todas las generaciones, vienen los que venían desde hace 20 años y ahora con las nuevas generaciones, que son sus niños y también a cantar y divertirse', menciono el payaso 'Ratón'.

¡Da Ratón 'serenata' por cumpleaños!

Una joven organizó una fiesta de 30 años a su esposo con la temática de Los Payasónicos, y a través de TikTok compartió el momento, mismo que se hizo viral ya que 'Ratón' acudió a la fiesta para cantar varias canciones.



'Fíjate que no es la primera vez, me han invitado muchísimo, así a shows, pero que las muchachas también se lo llevan a sus novios, a sus esposos, que dicen es que él te veía, por ejemplo, él cumplía 30 años y dice, él te veía cuando él estaba chiquito y yo ¡ihhhhhh!, el tiempo, no perdona ¡No! Es broma, es broma y también me invitan mucho a serenatas y todo eso para los chicos', añadió.