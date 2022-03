Repudia Almodóvar momento 'violento' de los Oscars

El director español Pedro Almodóvar dio a conocer que repudió la violencia que se vivió en los premios Óscars, tanto la bofetada que le dio el actor Will Smith al comediante Chris Rock, si no también el discurso de Smith cuando ganó el premio.

En un extenso ensayo sobre su experiencia del domingo en la 94ta entrega anual de los Premios de la Academia, publicado el miércoles en inglés por IndieWire, el cineasta español escribió que ha "evitado deliberadamente el episodio violento que es lo único de lo que se habla al día siguiente" y que lo que vio y escuchó le "produjo un sentimiento de absoluto rechazo".

"No sólo durante el episodio, sino también después, en el discurso de aceptación, un discurso que se parecía más al de un líder de una secta", señaló. "Uno no defiende ni protege a la familia con los puños, y no, el diablo no aprovecha los momentos clave para hacer su trabajo", añadió en referencia a una frase que Smith le atribuyó al actor Denzel Washington: "En tu momento más alto, sé cuidadoso. Ahí es cuando el diablo viene por ti".