Responde Lalo Garza a influencers del doblaje de Spider-Man

Lalo Garza, el actor de doblaje que da vida a Krilin en Dragon Ball Z, Josh Nicolls en Drake&Josh, Elmo de Plaza Sesamo, entre otros, aclaró el contexto tras haber realizado una publicación 'polémica' en sus redes sociales por el doblaje para la nueva película animada de Spider-Man.

Cabe mencionar que algunos fans tuvieron molestia al saber que algunos influencers como Alex Montiel, Gaby Meza, Andrés Navy y Juan Guarnizo doblarían la voz para algunos personajes en la cinta 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'.

“Pero no me molesta, por ejemplo esto que hice de lo que publiqué en Twitter, fue una mera broma, o sea ningún, ningún tweet serio lo comienzas diciendo: Oigasssss….. Así que créeme que era una mera broma, así como diciendo: Yo también tengo muchos seguidores y tengo muchos millones en TikTok y en Instagram, llámenme, para la película ¿No?', comentó.

'Yo tengo amigos star talents que han trabajado en películas, haciendo doblaje, haciendo cosas muy buenas, y pues a lo mejor hay otros que no son tan buenos, pero bueno, a fin de cuentas están ahí por una función mercadológica, es lo que le interesa al cliente, lo que le interesa al distribuidor y los actores de doblaje lo sabemos y estamos acostumbrados a eso', dijo.

'Ellos doblan una o dos películas al año, nosotros trabajamos en doblaje todo el año, doblamos cientos de películas al año, así que realmente ni nos afecta, ni nos quita el trabajo, a lo mejor hay compañeros actores que si vienen y se quejan: ¿Por qué? No deberían, pues yo lo que puedo decir, yo entiendo cómo es la industria, entiendo cómo es el entretenimiento', señaló Garza.

'A mí no me quitas nada a fin de cuentas, o sea, yo sigo trabajando, sigo haciendo mis proyectos mis películas, mis animes, mis series de televisión, de pronto si te pierdes un poquito la oportunidad de ahí me hubiera gustado estar en esta película, pero bueno o sea tampoco se puede estar en todos los proyectos, eso yo lo entiendo', finalizó.