Revela Nodal razón por las que exhibió mensajes de Belinda

Christian Nodal habló sobre la razón por la que ventiló los mensajes que Belinda le envió cuando eran novios y le envió

Christian Nodal rompió el silencio sobre el motivo que lo llevó a revelar los mensajes de WhatsApp que Belinda le envió pidiéndole dinero cuando eran novios.

En entrevista con Ventaneando, el cantante de "Botella tras botella" habló sobre la polémica en la que se encuentra envuelto tras la ruptura con la actriz de "Bienvenidos al Edén".

Cabe recordar que luego de que el artista diera conocer estos mensajes recibió críticas donde lo tacharon de machista y poco caballeroso.

Nodal aseguró que con 20 años de carrera sabe lo fácil saberse mover para dañar a otro sin que se note.

"La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas", expresó Christian al programa de Paty Chapoy.

Explicó que en ocasiones aunque no se den entrevistas, se pueden estar haciendo campañas negras para "joder la carrera de otras personas".

"Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje", menciona Nodal.

Destacó que si publicó los mensajes es porque él es real y directo.

"Mi coraje es que la gente no entiende que yo lo expongo porque yo soy real y voy directo. El hecho que otras personas se vayan por las ramas, no quita que estén ahí haciendo daño", dijo el cantante.

Por último, Christian Nodal le envió un mensaje a Belinda: desea seguir adelante.

"Nada... que yo quisiera seguir los rumbos. Es que ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien... hay que ser conscientes del poder de las redes. Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar cara. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces", finalizó.

Nodal luce nuevo look color morado tras polémica con J Balvin

Pese a las críticas que ha recibido hacía su persona, Christian Nodal continúa expresando su estilo, ahora con un nuevo look.

A través de sus historias de Instagram, el cantante se dejó ver con el cabello morado con unas cruces negras en uno de los costados.

En las imágenes se puede ver a una persona realizándole un tratamiento en su cabello, para después en otra publicación revelar su nuevo aspecto.

Anteriormente, Christian Nodal había revelado que las burlas y la gran exposición que recibió, luego de que J Balvin hiciera una publicación comparando sus estilos de cabello pintado de rubio le dolió.

"Quizás si me hubiera preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50 millones (de seguidores) lo del ´encuentren las diferencias´ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición", escribió Christian.