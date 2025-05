Revelan fecha para el estreno de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Es oficial, la secuela de "El Diablo Viste a la Moda" ya tiene fecha, pues Disney reveló que esta llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

La cinta inspirada en la novela de Lauren Weisberger, de 2003, trata sobre una joven que entra al desafiante y duro mundo de la moda al trabajar en una revista de alto prestigio con su jefa a cargo.

Pese a que no se ha revelado el elenco que participará en el filme, se espera que las protagonistas de la cinta de 2006, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, retomen sus roles como Miranda Presley, Emily Charlton y Andrea Sachs, respectivamente.

En 2024, Stanley Tucci fue cuestionado sobre si regresaría para una secuela, a lo que respondió: "Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así. "La película original fue una de las mejores experiencias de mi vida".

De acuerdo con su sinopsis filtrada, esta segunda entrega presentaría a Emily Charlton navegando por su carrera en medio del declive de las publicaciones de revistas tradicionales.

Comentarios