Revelan nombre de secuela de Avatar y fecha de estreno

A más de una década de la exitosa cinta que recaudó más de 2 mil millones de dólares en taquilla llega la secuela de la exitosa cinta

Después de al menos siete retrasos en los últimos ocho años (originalmente se suponía que la película se estrenaría en 2014), el director James Cameron finalmente está listo para mostrar al público su visión submarina de otro mundo para la tan esperada secuela de "Avatar". Se titula recientemente como "Avatar: The Way of Water".

Disney, que heredó la franquicia después de adquirir 20th Century Fox en 2019, presentó nuevas imágenes de la muy esperada película en CinemaCon, la reunión anual de propietarios de salas de cine que se desarrolla actualmente en el Caesars Palace de Las Vegas.

Los asistentes a CinemaCon recibieron gafas 3D para ver el tráiler de minutos de duración, que casi no contenía diálogo. En cambio, los expositores se sumergieron en diferentes regiones del deslumbrante mundo de Pandora a través de imágenes panorámicas de los océanos y lagos azules cristalinos del planeta. Las imágenes también muestran a la tribu local de Na'vi interactuando con varias especies que se asemejan a ballenas y pelícanos, algunos de los cuales volaron a través de la pantalla y se dirigieron a los rostros de los miembros de la audiencia gracias a la tecnología tridimensional.

Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, "Avatar: The Way of Water" comienza a contar la historia de la familia Sully, Jake, Neytiri y sus hijos, y los problemas que los siguen, hasta dónde llegan. protegerse unos a otros, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan.

"Sé una cosa", le dice Jake Sully de Sam Worthington a Neytiri de Zoe Saldana. "Dondequiera que vayamos, esta familia es nuestra fortaleza".

El tráiler debutará exclusivamente en los cines antes de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel el 6 de mayo.