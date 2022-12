Revelan nuevo avance de Spider-Man: Across The Spider-Verse

El nuevo tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse mostró a los aficionados lo impensable, cientos de arácnidos dentro de una sola cinta.

El nuevo tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse esta aquí y trajo consigo no a uno, ni dos, ni tres, sino a cientos de arácnidos que participarán en esta nueva cinta animada.

'Un verdadero multiverso de la locura', es como los internautas están llamando a esta cinta de Spiderman luego de revelarse un nuevo avance en donde se mostró a viejos y nuevos arácnidos.

Como ya es costumbre en pasadas cintas del trepamuro, esta nueva cinta contará la trama de como Miles Morales tendrá que lidiar con los problemas de ser un héroe sin descuidar su vida como un joven más de Nueva York.

En este nuevo avance se nos confirma el regreso de personajes como Gwen Stacy, la cual aparentemente le mostrará el Spider-Verse a Miles.

Otro regreso confirmado y esperado los fans, es el Spider-Man de Peter B. Parker, el cual viste con una bata y aparentemente un porta bebés que podría indicarnos que rehizo su vida con la Mary Jane de su universo.

El tráiler también nos mostró el debut de nuevos trepamuros esperados los fanáticos, pues personajes como Spider-Woman, Spider-Man 2099, Spider-Man Unlimited, Spider-Punk e incluso el mismo Spider-Man del videojuego de Insomniac Games estará presente en esta secuela.





Se espera que Spider-Man: Across The Spider-Verse superé la gran vara alta que dejó Spider-Man: Into The Spider-Verse en el año 2018 respecto a trama y calidad de animación.

Se tiene planeado que la nueva cinta del arácnido se estrene hasta el próximo 2 de junio del 2023.