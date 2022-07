Revelan que sobrino fue quien denunció a Ricky Martin

Luego de que el pasado sábado 2 de julio se dio a conocer que emitieron una orden de restricción contra Ricky Martin, en Puerto Rico, por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a víctimas de violencia doméstica, su hermano Eric Martin salió en su defensa y habló sobre el tema.

A través de su cuenta de Facebook en una transmisión en vivo de 42 minutos, Eric, quien es entrenador personal, criticó a los medios de comunicación que señalaron que el denunciante era un amante de su hermano, cuando en verdad es un sobrino que tiene problemas mentales

"Vamos a poner todo esto en contexto. Para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caído", se lee en la descripción del video.

"Investiguen bien, no porque alguien haga una orden de protección, una Ley 54, está diciendo la verdad", pidió el hermano del puertorriqueño a las autoridades y a los medios, pues dijo que su sobrino podría esta mintiendo.

En ese sentido, comentó que espera que se castigue de ser falsa la acusación y que rehabiliten a su sobrino.

Y es que reveló que su sobrino necesitaba rehabilitación debido a sus problemas mentales, y explicó que su familia tiene mucho tiempo sin saber de él porque se alejó de ellos desde hace mucho tiempo.

"Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido, cómo te has alejado de nosotros y los problemas mentales que tienes. Ahora mismo yo te estoy llamando por teléfono y ya no tienes ese teléfono, estoy bloqueado por Facebook... Sabes lo que tú le has hecho también a mami, a tu abuela y tú sabes cómo tú eres", indicó.