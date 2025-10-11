Revelan videos sobre homicidio del argentino Fede Dorcaz

Después de darse a conocer el modelo Fede Dorcaz, se revelaron nuevos videos sobre los momentos posteriores al crimen.

El actor fue víctima de la delincuencia al ser blanco de un ataque armado registrado durante la noche del pasado viernes en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aparentemente el cantante argentino circulaba sobre Anillo Periférico a bordo de una camioneta rentada, cuando recibió al menos un impacto de bala.

Videos revelados muestran que al menos cuatro personas se encuentran involucradas en el homicidio. Se observa cómo tres motocicletas eran conducidas a exceso de velocidad luego de perpetrar el crimen.

🚨 Así huyeron los atacantes del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, tras dispararle en la CDMX



🔎 La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya los buscan.



📹 C4Jimenez pic.twitter.com/Sjx3dinru9 — @analisistv (@analisistv82835) October 11, 2025

Se menciona que el cuerpo de la víctima conservaba todas sus pertenencias, por lo que descartaron que se tratara de un asalto.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México confirmó su fallecimiento. Por su parte, La Fiscalía General de Justicia de la CDMX rastrean a los supuestos responsables por distintas colonias de la alcaldía.

Comentarios