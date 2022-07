Reyli Barba se sincera sobre sus problemas con el alcohol

Reyli Barba aseguró que su hijo lo ayudó a salir adelante, pues el alcohol casi termina con su vida.

Reyli Barba siempre ha sido sincero con sus fans sobre los problemas que ha tenido con el alcohol, pero en una reciente entrevista con Yordi Rosado explicó cómo es que su hijo lo ayudó a salir de las adicciones al internarse en una clínica de rehabilitación.

"Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento", detalló el cantante sobre Jerónimo de Jesús, hijo que procreó junto a la cantante Ana Bárbara.

Asimismo, Reyli Barba detalló cómo es que su dependencia al alcohol comenzó a afectar su carrera como músico, al grado de pensar que necesitaba tomar bebidas embriagantes para poder escribir nueva música.

"La verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber, yo decía: ´si no paro de beber, no paro de escribir, y cuando no escribo es porque estoy sediento´, el alcohol es muy cabrón, mi hermano, el alcohol es bien seductor", añadió.

Reyli Barba le pide 100 mil dólares a Maná

Antes de saltar a la fama, Elefante se presentaba en el hotel Real del Sur y en una ocasión, el dueño del complejo contrató a la banda liderada por Fher Olvera para festejar el cumpleaños de su esposa, por lo que Reyli Barba consideró que era la mejor oportunidad para pedirle dinero prestado al cantante de "Rayando el Sol".

"Nos dijo (el dueño del hotel): ´Vienen los Maná y los voy a invitar a que los vean´, a nosotros eso nos cambió la vida también. Estábamos ensayando durísimo 'Oye, mi amor', claro teníamos que hacer que voltearan a vernos, y entramos a su prueba de sonido. Fue increíble ahí nos hicimos amigos de Fernando Pérez (ingeniero de sonido de Maná), o un poco antes", recordó.

Asimismo, Reyli Barba aprovechó que Fher estaba en el hotel para pedirle prestado 100 mil dólares; sin embargo, el músico de Maná ignoró la petición.

"Cuando Fher estaba solo en el elevador le caí y le dije: 'Fher préstame dinero, necesitó 100 mil dólares, préstame 100 mil dólares.... Préstame para grabar el disco de mi banda'".

Y cuestionó al integrante de Maná si los había escuchado cantar a lo que respondió que sí y le aconsejó seguir esforzándose. "'Estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando Oye, mi amor?', le pregunté y me dice: 'Sí, los escuché, se ve que son buenos, échale ganas, sé que los vas a conseguir' y peló gallo", añadió.