Rihanna ¿La elegida para el medio tiempo del Super Bowl?

La cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que dejaría ver que será la encargada de este espectáculo y significaría su regreso a los escenarios

Hace apenas unos minutos la celebre cantante Rihanna ha posteado una fotografía en redes sociales que ha dejado a más de uno emocionado.

La fotografía retrataría su mano, sosteniendo un balón de fútbol americano en el que se ve el logo oficial de la NFL.

La cantante de barbados ha estado alejada de la música desde el lanzamiento de su último disco ANTI en 2016, para dedicarse de lleno a su marca de maquillaje Fenty Beauty y su compañía de lencería Savage x Fenty las cuales son de las compañías más exitosas no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

Fue en enero de este año que la cantante originaria de Barbados, compartió con el mundo la noticia de que sería madre por primera vez, todo esto junto a su novio el rapero A$AP Rocky. La cantante y modelo no se avergonzó por ello y al contrario, en cada alfombra roja y sesión de fotos aprovechó para posar muy sensual y mostrar su avanzado vientre de embarazo.

El 13 de Mayo la cantante de "Work" se convirtió en madre de un niño del cual aún no se revela su nombre, pero ante la noticia, los fans de la cantante descartaron cualquier posibilidad de que volviera pronto a los escenarios pues la prioridad es su faceta como madre y como empresaria.

Es por esto de que la noticia que finalmente ella sea la elegida para el show de medio tiempo del Super Bowl deja a el público emocionado pues la estrella tiene muchos éxitos que la preceden como "Don´t Stop The Music", "Umbrella", "Pon de Replay", "Diamonds" "Work" "Wha´s my name?" "Love On The Brain" entre otros.

Esta semana se habría especulado que el show de medio tiempo se le habría ofrecido a Taylor Swift, quién también tiene números éxitos a lo largo de su carrera, pero finalmente la cantante habría rechazado participar; algunas versiones apuntan a que podrían no haber llegado a un acuerdo comercial con la interprete.

Finalmente se tiene a la estrella que se presentará este 12 de febrero de 2023, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; aunque aún no se ha dado un comunicado oficial, la presencia de un espectáculo y talento como el de Rihanna emociona a cualquiera, quién podrá llenar los zapatos de Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent, encargados del show del 2022.