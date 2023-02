Rihanna se presentará por primera vez en los Oscar

La cantante Rihanna tendrá una actuación especial en la entrega de premios de La Academia, con la canción 'Lift Me Up' y con la cual se encuentra nominada.

Rihanna subirá por primera vez al escenario de los premios Oscar, para interpretar la canción 'Lift Me UP', perteneciente a la banda sonora de la película 'Black Panther: Wakanda Forever', la cual le valió recibir una nominación.





Esta tarde, se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de La Academia, que Rihanna actuará durante la ceremonia para presentar la canción que se disputa el título de ‘Mejor canción original’, categoría en la que compite con la cantante Lady Gaga, con el tema para la película de Top Gun: Maverik, “Hold My Hand”.

Rihanna. 'Lift Me Up.' LIVE at the 95th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/5JYuRrf7Hi — The Academy (@TheAcademy) February 23, 2023





Otros contendientes en esta categoría son “Applause” de Diane Warren por la película ‘Tell It Like a Woman’; “This Is A Life” de Everything Everywhere All At Once, música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; y “Naatu Naatu” de RRR, con música de M.M. Keeravaani.

Rihanna podría llevarse su primer galardón de resultar ganadora, premio que se sumará a sus nueve Grammys.

La cantante de “Work” recientemente estuvo encargada del show del medio tiempo del Super Bowl, donde se desataron opiniones mixtas, sin embargo, lo que resaltó del espectáculo fue el anuncio de su segundo embarazo, pues lució un vientre pronunciado durante su actuación; con eso se convirtió en la primera mujer en presentar su show embarazada.





Rihanna ha vuelto a la industria luego de más de siete años de ausencia, ya que no solamente se apoderó del Halftime Show de la NFL, sino que también ha protagonizado diversas portadas de revista, donde se le ve luciendo de una manera sensual junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y su bebé de nueve meses.





Se espera que pronto puedan ser reveladas otras participaciones para la ceremonia de los Oscar, la cual se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el domingo 12 de marzo.