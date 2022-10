Ringo Starr tuvo que cancelar 6 conciertos por salud

El ex Beatle ya había cancelado el fin de semana dos shows que tenía para el fin de semana, pero ante la falta de mejoría, tendría que posponer parte de su gira

Este fin de semana la estrella de rock y leyenda, Ringo Starr se reportó enfermo y tuvo que cancelar dos shows que tenia programados con su All Starr Band en Estados Unidos; un nuevo comunicado anuncia la cancelación de seis fechas de su gira.





El ex Beatle tuvo que cancelar su presentación el 1 de octubre en el Four Winds Casino de Michigan y el domingo 2 de octubre en el Mystic Lake Casino Hotel, en Minessota.









¿Qué enfermedad padece Ringo Starr?





A través de un comunicado, se destacó que el aviso de cancelación se hizo de manera 'tardía' en un intento de que el músico se sintiera mejora y pudiera ofrecer el espectáculo.





'Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló', explica el texto que fue replicado por medios como Variety.





Aunque en el comunicado del fin de semana no se especificó cuál es el padecimiento, se insistió en que de Ringo no padecía Covid-19, sin embargo, este lunes a través de las redes sociales del ex The Beatles se confirmó sí está contagiado.

'Hoy se confirmó que Ringo tiene Covid y la gira estará en espera mientras Ringo se recupera', dice el anuncio. 'Ringo espera retomar lo antes posible y se está recuperando en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fans y esperan verlos de nuevo en la carretera pronto. Mantendremos a los fanáticos actualizados con más noticias o cambios'.





A partir de hoy, los siguientes espectáculos han sido cancelados:





2 de octubre Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino

4 de octubre Winnipeg, Manitoba – Canada Life Center

5 de octubre Saskatoon, Saskatchewan – Sasktel Center

6 de octubre Lethbridge, Alberta – Centro Enmax

8 de octubre Abbotsford, BC – Abbotsford Center

9 de octubre Penticton, BC – Centro de eventos del sur de Okanagon





La gira de Ringo Starr, que se reanudó en otoño de este año tras ser suspendida por el Covid-19, terminará en este mes de octubre en México, donde ofrecerá dos conciertos los días 19 y 20.