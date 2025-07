Roban material inédito de Beyoncé de un auto en Atlanta

La cantante Beyoncé fue víctima de la delincuencia, pues le robaron música inédita, material de archivo, planes de espectáculos y listas de canciones de conciertos.

Fue en Atlanta donde el material artístico fue sustraído de un carro que habían alquilado su coreógrafo y uno de sus bailarines; todo estaba almacenado en memorias USB.

Dos computadoras portátiles MacBook, auriculares Apple, así como ropa y accesorios de lujo también fueron reportados como robados.

El hurto ocurrió el 8 de julio, dos días antes de que Queen B comenzara una residencia musical de cuatro días en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

El coreógrafo de Beyoncé, Christopher Grant, y el bailarín Diandre Blue dijeron a la Policía que estacionaron el auto de alquiler, un Jeep Wagoneer 2024, en un sitio de comidas a las 20:09 horas.

Al volver, después de las 21:00 horas, vieron que la ventana del copiloto había sido dañada y que se habían llevado dos maletas.

