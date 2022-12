¿Romance y canibalismo? Llega Hasta Los Huesos a cartelera

Un tierno romance que se ve enmarcado con una historia un tanto terrorífica, oscura y asombrosa es lo que Luca Guadagnino muestra en la cinta Hasta Los Huesos que a partir de hoy está en cartelera.

Con Taylor Russell y Timothée Chalamet, encabezando el elenco, la película narra cómo florece el amor entre una joven marginada de la sociedad y un vagabundo mientras viajan en carreteras de Estados Unidos.

Maren, nacida con un secreto y un hambre inexplicable por la carne humana, al no poder ser como el resto, se muda de un lugar a otro y se siente como una paria incorregible; y Lee, un rebelde de un pueblo chico que la ayuda a sobrevivir y ve más allá de sus deseos prohibidos.

“La esencia de la película es tierna y afectuosa con los personajes. Me interesan sus recorridos emocionales y qué les pasará: ¿Dónde está lo posible dentro de lo imposible para ellos? No me parece que la película sea transgresora; aunque quizás ya nos adentramos tanto en el posmodernismo que contar la historia en forma clásica quizás parezca una transgresión”, declaró Guadagnino, nominado al Óscar por Llámame por tu nombre.