Rosalía causa furor en Madrid con promoción sorpresa de Lux

Rosalía desató la locura absoluta en el centro de Madrid con una promoción sorpresa para su nuevo álbum Lux, que sale a la luz el 7 de noviembre.

La cantante catalana llegó conduciendo su Nissan GTR blanco (con un rosario colgando y fumando un cigarro, puro estilo Rosalía) hasta la Plaza del Callao, pero el tráfico y la avalancha de fans la obligaron a bajarse y echar a correr por Gran Vía, perseguida por cientos de seguidores emocionados que la seguían con móviles en alto, gritando su nombre y creando un caos total en la zona.

EL AURA QUE TENES QUE TENER PARA HACER ESTO, POR DIOS, SOLO ROSALÍA pic.twitter.com/O5VkP1LNVu — nando hong (@nunditos) October 20, 2025

Todo empezó con un directo en TikTok donde insinuó "hoy se viene algo", lo que provocó que miles se congregaron en Callao gracias a pistas previas como partituras misteriosas y carteles en Times Square.

Las pantallas gigantes de los Cines Callao proyectaron la portada del disco, con una estética religiosa y luminosa que encaja perfecto con el título Lux (luz en latín), y una cuenta atrás que puso a todos en modo histeria.

Rosalía se asomó desde el Hotel Vincci Capitol para saludar y lanzar besos, pero no hubo concierto ni performance; fue puro hype callejero, con ella firmando camisetas desde el coche y posando para selfies improvisados.

En X (antes Twitter), el tema explotó: posts con videos de ella corriendo como en una película de acción, memes de fans "corriendo por su vida" para llegar a tiempo.

Algunos se quejaron de que "supo a poco" porque no cantó ni habló mucho, pero el caos organizado fue legendario, Madrid paralizado, policía controlando el tráfico y un vibra espiritual que promete que Lux va a ser su regreso más impactante desde Motomami (2022).

¿Qué sabemos de este nuevo álbum?

El álbum explora el misticismo, la religión y el crecimiento personal, con elementos orquestales y posibles referencias a las raíces flamencas de Rosalía.

En una entrevista reciente con Highsnobiety, lo describió como su primer álbum creado "sin miedo al fracaso".

El título LUX se inspira en referencias bíblicas como "fiat lux" en el Génesis, que simboliza el renacimiento y la trascendencia.

Los adelantos incluían la partitura de un tema titulado "BERGHAIN" (que hace referencia a la escena techno berlinesa) y visuales que evocan la espiritualidad, como Rosalía con el hábito de monja.

La portada presenta a Rosalía con un atuendo blanco etéreo, con un símbolo tipo halo que los fanáticos ya han tatuado como su nueva identidad visual.

Los pedidos anticipados de vinilo y CD están disponibles en su sitio oficial, incluidos paquetes de edición limitada con postales firmadas.

Existen los rumores de que entre los posibles invitados se encuentran la Orquesta Sinfónica de Londres, Silvia Pérez Cruz, Björk, Carminho, y Yahritza.

Podría incluir su sencillo de 2024 "Omega" con Ralphie Choo.

La evolución de Rosalía sigue cautivando, desde el drama flamenco de El Mal Querer hasta el toque urbano de Motomami. LUX promete un capítulo luminoso y audaz.





Comentarios