Rosalía lanzará su nuevo single 'BERGHAIN' este lunes

Rosalía acaba de confirmar el lanzamiento de su nuevo single BERGHAIN para mañana, 27 de octubre de 2025, como el primer adelanto de su esperado álbum LUX, que saldrá completo el 7 de noviembre.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, con un teaser misterioso que incluye horarios globales: a las 17:00 hora de España (5 PM), 12:00 PM en Nueva York y Buenos Aires, 10:00 AM en Ciudad de México, y 9:00 AM en Los Ángeles.

Berghain 🔔



10/27



España: 5:00 PM

Nueva York: 12:00 PM

Los Ángeles: 9:00 AM

Ciudad de México: 10:00 AM

Buenos Aires: 12:00 PM pic.twitter.com/Drl7IXbfXs — HOLA ROSALÍA (@hola_rosalia) October 26, 2025

¿Qué sabemos hasta ahora?

El título y la inspiración: "BERGHAIN" hace referencia al icónico club de techno de Berlín, conocido por su exclusividad, atmósfera underground y prohibición de móviles en su interior.

Esto encaja con la estética experimental que Rosalía ha estado manejando en los últimos meses.

Todo empezó el 13 de octubre cuando Rosalía compartió una partitura escrita a mano de la canción, desatando una ola de covers por parte de fans en TikTok y redes.

Ella misma dio like a una interpretación de una seguidora, y hasta se filtraron videos de cómo podría sonar al piano, un sonido minimalista con toques electrónicos y orquestales.

Ha sido una promo super interactiva, con carteles en Madrid (como en los Cines Callao), apariciones sorpresa y pistas visuales en blanco y negro con elementos religiosos.

El álbum LUX

Este álbum será su cuarto disco de estudio (tras El Mal Querer, Motomami y la mixtape Pac's Lament). Explora temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, con colaboraciones confirmadas de Björk, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, Yves Tumor y Carminho.

